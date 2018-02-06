En çılgın seks araştırması sonuçları rahat yürüyen kadınlar meğer...

Cinsel Davranış Arşivleri'nde yapılan yapılan bir araştırmaya göre, prezervatif olmadan seks yapmak, kadınların hem zihinsel ve fiziksel sağlığına faydalı.

Araştırmacılar, 293 kadınla iki anket yaptılar. Bir ankette kadınlar cinsel yaşamlarıyla ilgili detayları değerlendirdi. Diğer ankette ise zihinsel makyajları analiz edildi. Ardından araştırmacılar, kadın sistemlerinde dolaşan seminal plazmayı ölçüp anket verileriyle karşılaştırdılar. Sonuç olarak, prezertatif kullanmayı reddeden kadınlarda görülen depresif hareketler, kullanan kadınlara oranla çok daha düşüktü. Sonuç: Kauçukları sık sık reddeden kadınlar, cinsel yolla prezervatif kullanan bayanlara göre depresif belirti sayısını anlamlı olarak azalttı.

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