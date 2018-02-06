En çılgın seks araştırması sonuçları rahat yürüyen kadınlar meğer...

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Dünyanın en çılgın seks araştırması sonuçlarını sizler için derledik. Hepsi bilimsel veriler ışığında yapılan araştırmaların sonuçları çılgınca gelebilir ama yine de bilmekte fayda var.
Cinsel Davranış Arşivleri'nde yapılan yapılan bir araştırmaya göre, prezervatif olmadan seks yapmak, kadınların hem zihinsel ve fiziksel sağlığına faydalı.
Araştırmacılar, 293 kadınla iki anket yaptılar. Bir ankette kadınlar cinsel yaşamlarıyla ilgili detayları değerlendirdi. Diğer ankette ise zihinsel makyajları analiz edildi. Ardından araştırmacılar, kadın sistemlerinde dolaşan seminal plazmayı ölçüp anket verileriyle karşılaştırdılar. Sonuç olarak, prezertatif kullanmayı reddeden kadınlarda görülen depresif hareketler, kullanan kadınlara oranla çok daha düşüktü. Sonuç: Kauçukları sık sık reddeden kadınlar, cinsel yolla prezervatif kullanan bayanlara göre depresif belirti sayısını anlamlı olarak azalttı.
Bu araştırma sonucu size çok çılgınca gelmediyse buyrun 4 tane daha var
DAHA FAZLA TESTESTORON DAHA FAZLA MASTÜRBASYON
Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, 196 kadının mastürbasyon, seks ve her ikisini birden yapma sıklıklarını sordu. Araştırmacılar, deneklerin tükürük numunelerini analiz ettikten sonra, en yüksek testosteron düzeyine sahip kadınlarda mastürbasyon yapma arzusunun en yüksek seviyelerde olduğunu keşfettiler. Kulağa hoş geliyor, değil mi?
DUDAKLARINA BAKIN
Dudaklarının şekli, bir orgazm olma ihtimalini öngörme şekli olabilir. Journal of Sexual Medicine Dergisi'nde 2011 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, araştırmacılar 258 kadından dudaklarının şeklini ve vajinal orgazm deneyimleri hakkında anket yaptı.