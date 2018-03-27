Eşcinsel penguenlerin yaptıklarına da bakın hele!

Bir bakıcı, Austrian Times gazetesine ”Yetişkin bir erkek olmanın sorumluluklarından biride yumurtalara göz kulak olmaktır. Bu çift için biyolojik olarak baba olmak imkânsız olsa da doğuştan gelen tutkularına hâlâ sahipler. Kuluçka dönemlerinde onları ayrı kafeslere koymamız gerekiyor. Bu bir ayrımcılık değil. Aksi halde bütün grup kuluçka zamanında rahatsız olacak” açıklamasında bulundu. Hayvan krallığında homoseksüellikle ilgili sayısız örnek bulunmakta. Ama eşcinsel penguenler halkın dikkatini diğer türlere oranla daha çok çekti.