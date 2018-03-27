Eşcinsel penguenlerin yaptıklarına da bakın hele!

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Tıpkı insanlar gibi hayvanlar da cinsel tercihlerinde çeşitlilik gösterebiliyor. Çin’in kuzeyinde bulunan Harbin’de, Kutup bölgesindeki eşcinsel penguen çift de bunlardan biri. Koruma bölgesinde çalışan bir bekçiler, eşsincel penguenlerin davranışlarını inceleyince çok ilgi çekici detaylara ulaştılar.
Kayıt edilen görüntülerde eşcinsel penguenlerin 'baba' olabilmek için hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Heteroseksüel penguenlerden aile olmak için yumurta çaldıkları görüntülendi. Çift, hırsızlıklarını saklamak için de diğer penguenlerin yumurtalarıyla birlikte yürümeye başlamadan önce, diğer penguenlerin ayakları altına taş yerleştirmeye başladılar. Ancak yumurtaları çalınmak istenen penguenler durumu fark etti.
Bekçiler, üç yaşındaki bu çifti kuluçka zamanında geri kalan topluluğu rahatsız etmelerini önlemek adına o dönem içerisinde onlardan ayırmaya karar verdi. Çin’in kuzeyinde bulunan Harbin’de, Kutup bölgesindeki bir bekçi, eşcinsel çiftin cinsel tercihlerine rağmen doğuştan gelen baba olma duyguları olduğunu açıklandı.
Bir bakıcı, Austrian Times gazetesine ”Yetişkin bir erkek olmanın sorumluluklarından biride yumurtalara göz kulak olmaktır. Bu çift için biyolojik olarak baba olmak imkânsız olsa da doğuştan gelen tutkularına hâlâ sahipler. Kuluçka dönemlerinde onları ayrı kafeslere koymamız gerekiyor. Bu bir ayrımcılık değil. Aksi halde bütün grup kuluçka zamanında rahatsız olacak” açıklamasında bulundu. Hayvan krallığında homoseksüellikle ilgili sayısız örnek bulunmakta. Ama eşcinsel penguenler halkın dikkatini diğer türlere oranla daha çok çekti.