Eski hali inanılmaz! Sizce hangisi daha yaşlı 30 yaş fark var ama...

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Bu fotoğraftaki iki kadından hangisi sizce daha yaşlı? Karar veremediniz mi? Aralarında neredeyse 30 yaş fark var desek? Yine mi emin değilsiniz!
Fotoğraftaki kadınlar biri Çinli aktris Yan Ni diğeri de kızı Zou Yuanqing. Anne Yan Ni 47 yaşında, kızı ise 20.
Bu hafta Pekin'de düzenlenen bir film galasına katılan anne kızın görüntüsü hem kendi ülkelerinde hem de dünyada gündem oldu. Neredeyse yaşıt görünen Yan Ni ve kızı Zou 'Sanki anne kız değil de kardeş gibiler' yorumlarına neden oldu.
Fotoğrafta soldaki siyah elbiseli kadın 47 yaşındaki Yan Ni, beyaz elbiseli olan ise 20 yaşındaki Zou Yuanging.