Frikik kraliçesi süper mini kurbanı oldu adımını attığı gibi...

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Verdiği kilolarla bir dönem gündeme oturan İngiliz realty şov yıldızı Charlotte Crosby yine frikik verdi.
Ünlü yıldızı geçen aylarda arabasından inerken büyük bir frikik vermiş magazin basınına uzun süre malzeme olmuştu.
Ünlü yıldız dün de Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katılmak için yine siyah süper mini bir elbise tercih tercih etti.
Derin yırtmaçları olan elbise ünlü yıldızı basamak çıkarken bir hayli zorladı.