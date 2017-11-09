Her gece beraber uyuduğu pitonu yemek yemeği kesince... Bir kadın her gece birlikte uyuduğu pitonu yemek yemeği kesince onu veterinere götürdü. Aldığı cevap ise şoke edici oldu.

Evcil hayvanlarımız ailemizin bireyleri haline geliyorlar. Kediniz veya köpeğiniz varsa bazı geceler beraber uyuduğunuz olmuştur. Ancak bazı ‘evcil’ hayvanlar var ki aslında evlere bile sokulmaması gerekiyor. Bunun en büyük örneği de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bundan öğreneceğimiz bir ders var. 8 1

Kadın her gece evde beslediği pitonuyla uyuyordu. Şaşırılacak bir haber olmasa da daha sonra yılanla uyumanın ne kadar tehlikeli olduğunu anladı. Her gece kadın yılanıyla beraber uyuyordu. Yılanı kadına sarılırcasına hareketler yapıyor ve vücudunu çevreliyordu. Piton birden yemek yemeyi kesti ve kadın endişelenmeye başladı. 8 2

Yılanını veterinere götürdü. Veteriner, kadınla pitonun her gece beraber uyuduğunu duyunca şok oldu. 8 3