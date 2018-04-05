search menu
keyboard_arrow_right
search
close

Herkesin başına gelebilir! Önce burnu kanadı sonra da maviye dönüştü!

Avustralya'da yaşayan 2 yaşındaki Toby'nin başına gelen korkunç olayı hepimiz yaşayabiliriz. Her yerde satılan her çocuğun elinde olan bir küçük oyuncak...

2 yaşındaki Brit Toby Owen, ablasıyla oyun oynarken bir kaç dakika içinde ailenin hayatının kabusa döneceğinden habersizdi. En sevdiği oyun alışveriş merkezlerinde para atılarak alınan küçük zıplayan lastik toplarla oynamaktı. Geçen cuma günü de aynı şeyi yapıyordu. 

9 1
Toby'nin 37 yaşındaki annesi Carrie oğlunu en son gördüğünde ablasıyla oynuyor ve ortalıkla sevinç çığlıkları atıyordu. Ancak bir süre sonra odadan gelen sesler kesildi genç kadın geri gittiğinde ise oğlunun yerde nefes almak için çırpındığını gördü. 
9 2

Ne olduğunu anlamaya çalışırken birden oğlunun burnu kanamaya başladı ardından da tüm yüzü maviye dönüşmeye başladı. Oğlu ise nefes alabilmek için kendini oradan oraya atıyordu. 

9 3

Genç kadın kısa süre içinde yaşanan durumun nedeninin oğlunun oynadığı lastik top olduğunu anladı. 2 yaşındaki oğlu lastik topu ağzına sokmuştu ve top ağzının gerisinde sıkıştıştı. Genç kadın topu çıkarmak için uğraşsa da başarılı olamadı. 

9 4