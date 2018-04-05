Herkesin başına gelebilir! Önce burnu kanadı sonra da maviye dönüştü!

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2 yaşındaki Brit Toby Owen, ablasıyla oyun oynarken bir kaç dakika içinde ailenin hayatının kabusa döneceğinden habersizdi. En sevdiği oyun alışveriş merkezlerinde para atılarak alınan küçük zıplayan lastik toplarla oynamaktı. Geçen cuma günü de aynı şeyi yapıyordu.
Ne olduğunu anlamaya çalışırken birden oğlunun burnu kanamaya başladı ardından da tüm yüzü maviye dönüşmeye başladı. Oğlu ise nefes alabilmek için kendini oradan oraya atıyordu.
Genç kadın kısa süre içinde yaşanan durumun nedeninin oğlunun oynadığı lastik top olduğunu anladı. 2 yaşındaki oğlu lastik topu ağzına sokmuştu ve top ağzının gerisinde sıkıştıştı. Genç kadın topu çıkarmak için uğraşsa da başarılı olamadı.