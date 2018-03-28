Ünlü oyuncu iç çamaşırı giymeden sokağa çıktı bir de üstüne...

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Oyuncu Phoebe Price Beverly Hills sokaklarında olay yarattı.
Köpeğini gezdirmeye çıkan ünlü oyuncu mini elbisenin altına iç çamaşırı giymedi ve bunu paparazzilere göstermek için elinden geleni yaptı.
Önce eğilip köpeğini sevdi. Paparazzilerin ilgisinin arttığını görünce aynı hareketi defalarca yaptı.
Üstüne bir de rüzgar esince Phoebe Price'ın bütün poposu magazin malzemesi oldu.