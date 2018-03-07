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İngiliz model ve televizyon yıldızı Lauryn Goodman Yeşil Burun adalarında tatilde

İngiltere'de 'parti kızı' lakabıyla anılan model ve televizyon yıldızı Lauryn Goodman Afrika tatilinde paparazzilere şov yaptı.

İngiliz model ve televizyon yıldızı Lauryn Goodman Afrika'nın cennet köşelerinden Yeşil Burun Adaları'nda pazartesi gününden bu yana tatilde. 

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Her gün iddialı bir mayoyla plaja inen Goodman bu kez paparazzileri görünce coştu. 

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Suya girip denizin tadını çıkaran ünlü model plajda çıktığında ie tanga şov yaptı. 

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O anlar objektiflere böyle yansıdı 

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