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İtalya'nın en seksi hakemi Claudia Romani plajlara bir döndü pir döndü!

İtalyan'ın en seksi hakemi Claudia Romani, Miami sahillerinde Real Madrid forması giyerek tanga bikinisiyle şov yaptı.

İtalyan manken ve reality şov yıldızı Claudia Romani plajlara bir döndü pir döndü. Mankenlik kariyeri sonrası futbol hakemliği yapmaya başlayan Romani AC Milan formasıyla poz vermesi sonrası görevden alınmıştı. 

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Ancak ünlü model futbol kulübü formalarını giymekten vazgeçmedi. Miami'de Real Madrid forması giyip paparazzilere futbol topuyla şov yapan seksi hakem nefesleri kesti. 

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Önce futbol topuyla kameralara poz verdi, ardından da kickbox yaptı. 

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İşte ünlü modelin seksi bikinisiyle verdiği pozlar...
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