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İtalya'nın seksi hakemi Claudia Romani Aziz Patrick Günü için plaja indi pozları sınırları zorladı

İtalyan'ın seksi hakemi Claudia Romani Aziz Patrick Günü için plaja indi pozları sınırları zorladı. İşte paparazzilerin yakaladığı o anlar.

İtalyan model ve reality şov yıldızı ve eski futbol hakemi Claudia Romani Miami'de tatilini sürdürüyor. 

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Geçen hafta Real Madrid forması ve futbol topuyla plajda seksi şov yapan Claudia Romani bu kez de Aziz Patrick Günü için yeşilere büründü. 

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Seksi hakemin bikini tercihi ve plajda verdiği pozlar olay yarattı. 

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İrlanda'lılar için önemli bir gün olan Aziz Patrick Günü'nde tüm İrlandalılar yeşil giyer hatta tüm şehirler yeşillerle donatılır. 

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