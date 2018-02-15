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Kardashian'ların belalısı poposunu seyre daldı olay fotoğraflar

Kim Kardashian'ın eski arkadaşı Blac Chyna, Kardashian poposuyla resmen şov yaptı. Çekimlerde ünlü modelin poposunu seyrettiği anlar paparazzilerce yakalandı.

Kim Kardashian'ın eski dostu Blac Chyna, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir bikini markasının tanıtımı için kamera karşısına geçti. 

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Kim Kardashian'a benzeyen poposuyla nam yapan ünlü model plajda poposunu seyrederken görüntülendi. 

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İki çocuk annesi 29 yaşındaki model, çekim öncesi poposuna bakım da yaptırdı. 

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Çekim sırasındaki pozları kadar ünlü modelin takıları da magazin gündemine oturdu. 

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