Kate Middleton kraliyeti terk edebilir yıllar sonra ortaya çıktı ülke karıştı!

BÜYÜK AVANTAJ

Uzmanlara göre, Kate Middleton'ın parmak uzunluklarının eşitlenmesine neden olan hormon farklılığı kişilik anlamında büyük bir avantaj yaratıyor. Araştırmalar bu tip hormonların bebeğin kişiliği üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağı ve çocuğun yaratıcılığı ve hassasiyeti gibi klasik “kadın” özelliklerini gösterme olasılığının da artacağını gösteriyor.

Tersi durumda ne oluyor sorusuna da uzmanlar yanıt verdi: Bir fetüs hamileliğin ilk aylarında daha fazla testosterona maruz kalıyorsa, bebeğin normalden daha kısa işaret parmağına sahip olası muhtemeldir. Ve bu durumda saldırganlık ve rekabet gücü gibi “erkek” özelliklerini göstermeye daha yatkın olabilir.