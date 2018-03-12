Kate Middleton kraliyeti terk edebilir yıllar sonra ortaya çıktı ülke karıştı!

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Dünyanın en çok fotoğraflanan kadınlarından biri olan Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın her kıyafeti ve aksesuarı detaylıca incelendi. Ancak 36 yaşındaki Kate Middleton'ın parmaklarıyla ilgili detay yıllarca fark edilmedi. Ta ki geçen hafta Oxford'ta bir ilkokulu ziyaretine kadar. Ve geçen haftadan bu yana ülkede konuşulan en popüler konu Kate Middleton'ın parmakları oldu. Öyle ülkenin önde gelen gazeteleri uzmanlarla görüştü ve bu durumun nedenini öğrenmek için kolları sıvadı. İşte Kate Middleton'ın parmaklarında gözden kaçan o detay ve uzmanların yorumları...
Hamile iki çocuk annesi Kate Middleton orta üç parmağının hemen hemen aynı uzunluğa sahip olduğu ilk kez bu gezi sırasında fotoğraflandı ve ülkede günün konusu oldu. Çoğu insanda orta parmak işaret ve yüzük parmaklarına oranla belirgin bir şekilde uzundur. Ancak Düşes Kate'in üç parmağı neredeyse aynı uzunlukta. Peki bunu nedeni ne? Kraliyet ailesine yakın uzmanların görüşlerine göre bunun nedeni anne karnındayken karşılaşılan hormonlarla alakalı.
Tabi ki sözkonusu İngiliz Kraliyet ailesi olunca bu genetik değişikliğin ailenin diğer fertlerine de geçip geçmeyeceği tartışmanın ana gündem maddesine dönüştü. Swansea Üniversitesi'nden biyoloji profesörü olan Profesör John Manning, parmak uzunluklarının eşit olmasının nedeninin anne karnında maruz kaldığı yüksek östrojen hormonu olduğunu söyledi. Bu iki parmağın göreceli uzunluğu, hamileliğin ilk üç aylık döneminin sonunda oluştuğunu da ekliyor. Manning'in aktardığı araştırmalra göre, bir fetusun geliştikçe yüksek östrojen seviyelerine maruz kalması durumunda, parmak uzunluklarının eşitlenebiliyor.
BÜYÜK AVANTAJ
Uzmanlara göre, Kate Middleton'ın parmak uzunluklarının eşitlenmesine neden olan hormon farklılığı kişilik anlamında büyük bir avantaj yaratıyor. Araştırmalar bu tip hormonların bebeğin kişiliği üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağı ve çocuğun yaratıcılığı ve hassasiyeti gibi klasik “kadın” özelliklerini gösterme olasılığının da artacağını gösteriyor.
Tersi durumda ne oluyor sorusuna da uzmanlar yanıt verdi: Bir fetüs hamileliğin ilk aylarında daha fazla testosterona maruz kalıyorsa, bebeğin normalden daha kısa işaret parmağına sahip olası muhtemeldir. Ve bu durumda saldırganlık ve rekabet gücü gibi “erkek” özelliklerini göstermeye daha yatkın olabilir.