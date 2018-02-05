Kedi sahibine tuhaf şekilde dokunmaya başladı sonra da gözbebekleri...

Kediler konuşamadıklarından isteklerini hareketleriyle belli ederler. Miyavlarlar, kafalarını sürterler, kuyruklarını kaldırırlar ve hareket ettirirler ve elleriyle size dokunurlar. Az sonra okuyacağnız hikayede kedinin sahibi de kedisinin tam olarak ne istediğini biliyor ancak görmezden gelip ne kadar ısrarcı olacağını öğrenmek istiyor.