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Kedi sahibine tuhaf şekilde dokunmaya başladı sonra da gözbebekleri...

Laura isimli bir kedi sahibi kedisiyle arasında yaşanan bir olayı görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Önce tuhaf şekilde dokunan kedi...

Kediler konuşamadıklarından isteklerini hareketleriyle belli ederler. Miyavlarlar, kafalarını sürterler, kuyruklarını kaldırırlar ve hareket ettirirler ve elleriyle size dokunurlar. Az sonra okuyacağnız hikayede kedinin sahibi de kedisinin tam olarak ne istediğini biliyor ancak görmezden gelip ne kadar ısrarcı olacağını öğrenmek istiyor.

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Laura ismindeki sahibi siyah beyaz kedisini çok seviyor. Beraber vakit geçirmeye ve özellikle de koltukta uzanmaya bayılıyorlar. Bir gün Laura kedisini sevip bırakınca kedisi şaşırtıcı bir hareket yapıyor. 

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Sahibine elleriyle dokunan kedi, ondan kendisini tekrar sevmesini istedi .Başta Laura gülerek kedisini izledi.

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‘Ne istiyorsun?’ diye sordu. Kedisi de yaptığı harekete devam edince Laura tekrardan kedisini sevmeye başladı.

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