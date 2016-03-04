Korunmasız cinsel ilişkinin tuhaf yan etkisi! Uzmanlar, erkek sperminde bulunan prostaglandin adındaki kimyasal bileşenin, kadınlarda bazı rahatsızlıklara neden olabileceğini söylüyor.

Korunmasız cinsel ilişkiye dikkat çeken uzmanlar, erkek sperminde bulunan prostaglandinlerin, bazen rahim ve bağırsaklarda bulunan yumuşak kasların kasılmasına neden olduğunu belirtiyor. Korunmasız seks yapıldığında, partnerin spermindeki prostaglandinler, rektum girişinde ya da vajina tarafından emilmesi, bağırsakların aşırı hızlı kasılmasına neden olurken, kadınların ishal olmasına yol açıyor. 4 1

Aslında kadın vücudu menstrual döngüde (yumurtalıklarda ve buna bağlı olarak rahimde meydana gelen adet döngüsü) prostaglandin üretimi gerçekleştiriyor. Adet olmadan hemen önce gözlemlenen ishal vakalarının sebebi de bu üretim olabilir. Adet döneminden önce korunmasız seks yapıldığında ise kadın prostaglandini ile erkeğin prostaglandini karışabiliyor ve ishal semptomlarının kötüleşmesine neden olabiliyor. 4 2

Uzmanların diğer bir uyarısı da şu: Oral seks sırasında sperm yutulduğunda, mide asitleri parçalama işlemi gerçekleşebilir. Yani ishal problemi aşırı miktarda spermin rahim içine ilerlemesi halinde meydana gelebilir. Kısa sürede fazla seks yapmak, bu ihtimali artırıyor. 4 3