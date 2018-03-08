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Sınırlarını aştı! Bu kez de küvette çırılçıplak kahvaltı yaptı

Emily Ratajkowski'nin Intagram'dan paylaştığı son hikayesi olay oldu. Ünlü oyuncu küvette çırılçıplak kahvaltı anının paylaştı.

Emily Ratajkowski Instagram'dan evinin banyosunda çekilmiş bir kahvaltı hikayesi paylaştı. Ancak ünlü oyuncu bir küvette tamamen çıplaktı. 

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Ünlü oyuncu bir gün önce de havuzda üstsüz bir fotoğraf paylaşarak, "Çölde sabah" notunu düşmüştü. 

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Emily Ratajkowski daha önce makyajsız halde sadece dikkat çekici takılarının olduğu üstsüz fotoğraf paylaşarak sosyal medyayı sallamıştı. 

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Ratajkowski yakın zamanda moda devi DKNY'un yüzü olmuştu. 

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