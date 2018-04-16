Meghan Markle'ın hiç bilinmeyen filmi ateşli sahneler ortalığa saçıldı

Gerçek hayatta bir prensese dönüşmek üzere olan Meghan Markle'ın eski defterleri ise düğününe 1 ay kala didik didik taranıyor. Bugüne kadar bulunan en çarpıcı şey ise bu filmdeki sahneleri oldu. Müstakbel prenses yatak sahnelerinde partnerinin elbiselerini çıkarırken görüntüleniyordu.