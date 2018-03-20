Meghan mı Kate mi? Kraliçe safını öyle bir yolla belli etti ki...

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İngiltere Kraliçe'si Elizabeth her zaman tarafsız duruşuyla soylular diyarında nam salmış bir isim. Ancak söz konusu ailevi işler olunca Kraliçe bu kez kantarın topuzunu biraz kaçırdı. Küçük torunu Prens Harry'nin Meghan Markle ile nişanlanması sonrası herkes kraliçenin yeni geline nasıl davranacağını merak ediyordu. Bu merak pek da haksız sayılmaz çünkü Kraliçe'nin Meghan Markle'ı gelin olarak başlarda istemediği ancak Harry'nin ısrarına daha fazla dayanamadığı biliniyordu. Meghan Markle'ın nişan sonrası kraliyet adabına uygun davranışları, Kraliçe'nin tercihlerine saygı duyma çabası Meghan'ın kraliçenin gözüne girdiği yönünde yorumlara neden olmuştu. Ta ki kraliçenin son hamlesine kadar.
KRALİÇE'NİN FAVORİSİ KİM?
Kraliçe Elizabeth'in Harry ve Meghan'ın düğünü için yayınlayacağı bildiri bir süredir İngiltere kamuoyunca bekleniyordu. Kraliçe'nin bildiride kullanacağı ifadeler Meghan Markle'a bakış açısını da gösterecekti ve 'Kraliçe'nin favorisi Meghan mı Kate mi?' sorusuna da yanıt verecekti.
İngiliz kamuoyu haklı çıktı. Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğününe ilişkin yayınladığı bildiriyle Kraliçe açıkça safını belli etti.
Kate Middleton ile Prens William'ın düğünü öncesi yayınladığı bildiride Kraliçe torunu için "En Sevgili Sevgili Torunu Prens William Arthur Philip Louis" ifadesini kullanırken, Kate Middleton için de "Bizim güven ve sevgi duyduğunuz Catherine Elizabeth Middleton" ifadesini kullanmıştı.