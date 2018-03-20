Meghan mı Kate mi? Kraliçe safını öyle bir yolla belli etti ki...

İngiltere Kraliçe'si Elizabeth her zaman tarafsız duruşuyla soylular diyarında nam salmış bir isim. Ancak söz konusu ailevi işler olunca Kraliçe bu kez kantarın topuzunu biraz kaçırdı. Küçük torunu Prens Harry'nin Meghan Markle ile nişanlanması sonrası herkes kraliçenin yeni geline nasıl davranacağını merak ediyordu. Bu merak pek da haksız sayılmaz çünkü Kraliçe'nin Meghan Markle'ı gelin olarak başlarda istemediği ancak Harry'nin ısrarına daha fazla dayanamadığı biliniyordu. Meghan Markle'ın nişan sonrası kraliyet adabına uygun davranışları, Kraliçe'nin tercihlerine saygı duyma çabası Meghan'ın kraliçenin gözüne girdiği yönünde yorumlara neden olmuştu. Ta ki kraliçenin son hamlesine kadar.