Playboy kızının Türkiye pozları yürek hoplattı

- SAĞLIK
- GÜZELLİK
- ALIŞVERİŞ
- MODA
- ASTROLOJİ
- ANNE-ÇOCUK
- YEMEK
- KADIN
- AŞK
- DEKORASYON
- YAŞAM
- GENEL
- ÇOCUK
- ERKEK
- SOKAK MODASI
- KÜLTÜR-SANAT
- VİDEO
- GALERİ
- YAZAR
Playboy yıldızı Chloe Khan, Türkiye'de tatilde. Ünlü yıldızın paylaştığı fotoğraflar ise takipçilerinin nefesini kesti.
Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan Chloe Khan İzmir'e tatile geldi. Yatak odasından u fotoğrafı paylaşan Khan'ın buhar odasında çekilen bikinili fotoğrafları dünya medyasına bile konu oldu.
İngiltere'de yayınlanan Big Brother programıyla şöhretliler arasına katılan ünlü yıldız Playbol dergisi için de pozlar veriyor.