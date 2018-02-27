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Playboy kızının Türkiye pozları yürek hoplattı

Playboy kızının Türkiye pozları Instagram'ı salladı. Chloe Khan İzmir tatilinden fotoğraflar attı takipçilerinin yüreğini hoplattı.

Playboy yıldızı Chloe Khan, Türkiye'de tatilde. Ünlü yıldızın paylaştığı fotoğraflar ise takipçilerinin nefesini kesti. 

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 Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan Chloe Khan İzmir'e tatile geldi. Yatak odasından u fotoğrafı paylaşan Khan'ın buhar odasında çekilen bikinili fotoğrafları dünya medyasına bile konu oldu. 

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Bir süre önce estetik operasyonlar geçiren Playboy kızı yeni poposuyla da şov yaptı. 
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İngiltere'de yayınlanan Big Brother programıyla şöhretliler arasına katılan ünlü yıldız Playbol dergisi için de pozlar veriyor.

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