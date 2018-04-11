Seksi hakem kankalarını da alıp plaja indi ortalık karıştı

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Üç yakın arkadaş... Biri İtalya'nın eski hakemlerinden diğerleri ise model... Üç seksi kadın aynı anda plaja inerse ne olur?
Claudia Romani, Julia Pereira ve Laura Bragato Miami'de birilkte tatildeler. Üç ünlü ve seksi kadını bir arada gören paparazziler ise yakın takipte.
Fotoğrafları yayınlayan ABD magazin basını "Miami'de beklenmedik sosyal medya üçlüsü" başlığı attılar.
Reality Star ve tanga kraliçesi Claudia Romani, Brezilyalı model ve bikini tasarımcısı Julia Pereira ve İtalyan model / futbol taraftarı Laura Bragato, güneşin batışında paparazzilere poz vermekten çekinmediler.