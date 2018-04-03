search menu
keyboard_arrow_right
search
close

Seksi model bikiniyle deveye binmeye çalışınca...

Eski İngiltere güzellik kraliçesi Danielle Lloyd'un Dubai tatiline seksi bikinisiyle deveye binmeye çalıştığı anlar damga vurdu.

İngiltere'nin tescilli güzellerinden Danielle Lloyd nişanlısı Michael O'Neill Dubai'de tatilde paparazzilere yakalandı. 

8 1

Dubai sahilinde nişanlısıyla birlikte deve turu yapmak isteyen ünlü modelin bikiniyle deveye binme anları ise objektiflerden kaçmadı. 

8 2

Seksi bikinisiyle deveye binip binmeme konusunda başlarda biraz çekimser görünen ünlü model sonunda cesaretini topladı. 

8 3

Nişanlısının da yardımıyla deveye binmek için adım adan ünlü manken bikinisiyle seksi pozlar verdi. 

8 4