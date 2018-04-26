search menu
keyboard_arrow_right
search
close

Sevgilisi darp etmişti! Ünlü yıldızın poposunun halini gören şoke oldu

Sevgilisi tarafından darp edilen İngiliz reality şov yıldızı Chantelle Connelly'in poposunda darpın ağır izleri hala duruyor.

İngiliz realty şov yıldızı Chantelle Connelly, erkek arkadaşı Clark Crawford'ın saldırısına uğradığı iddiasıyla geçen hafta gündem olmuştu. Kendisini darp eden sevgilisi hakkında 'berbart bir serseri' diyen ünlü yıldız vücudundaki darp izlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 

8 1

Başına aldığı darbeler sonrası bu fotoğrafını Instagram hesabına koyan yıldız geçirdiği zor günleri atlatmak için İspanya'daki Gran Canaria adalarına tatile gitti. 

8 2
Tatilde paparazzilerden kaçmayan ünlü yıldızın poposunu görenler şoke oldu. Ünlü yıldızın kalçasında saldırının izleri hala duruyordu. 
8 3

Poposunda büyük bir morluk bulunan ünlü yıldız, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda da bulundu. 

8 4