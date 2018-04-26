Sevgilisi darp etmişti! Ünlü yıldızın poposunun halini gören şoke oldu

İngiliz realty şov yıldızı Chantelle Connelly, erkek arkadaşı Clark Crawford'ın saldırısına uğradığı iddiasıyla geçen hafta gündem olmuştu. Kendisini darp eden sevgilisi hakkında 'berbart bir serseri' diyen ünlü yıldız vücudundaki darp izlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.