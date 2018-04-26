Sevgilisi darp etmişti! Ünlü yıldızın poposunun halini gören şoke oldu

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İngiliz realty şov yıldızı Chantelle Connelly, erkek arkadaşı Clark Crawford'ın saldırısına uğradığı iddiasıyla geçen hafta gündem olmuştu. Kendisini darp eden sevgilisi hakkında 'berbart bir serseri' diyen ünlü yıldız vücudundaki darp izlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Başına aldığı darbeler sonrası bu fotoğrafını Instagram hesabına koyan yıldız geçirdiği zor günleri atlatmak için İspanya'daki Gran Canaria adalarına tatile gitti.
Poposunda büyük bir morluk bulunan ünlü yıldız, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda da bulundu.