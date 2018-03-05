Sifona basınca bir tuhaflık hissetti kapağını çıkarınca da...

Sifon aparatının olduğu yerde bir yılan duruyordu. Avustralya'da çok sayıda yılan olduğunu bilmesine karşın evinin sifonunda gördüğü yılan kadını dehşete düşürdü. Ne tür bir yılan olduğunu anlayamayan kadın çareyi bir uzman çağırmakta buldu.