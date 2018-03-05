Sifona basınca bir tuhaflık hissetti kapağını çıkarınca da...

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Avustralya'da banyosundaki tuvaleti kullanan bir kadın sıra sifona basmaya gelince bir tuhaflık hissetti. Sifon çalışıyordu ancak sanki bir şeyler kapağı itmesine engel oluyordu.
Sifonu zorladığında ise kadın tuhaf bir tıslama sesi duydu. Sifonun bozulduğunu düşünen kadın çareyi kapağı açıp tamir etmekte buldu. Ancak kapağı çıkarınca hayatının şokunu yaşadı.
Sifon aparatının olduğu yerde bir yılan duruyordu. Avustralya'da çok sayıda yılan olduğunu bilmesine karşın evinin sifonunda gördüğü yılan kadını dehşete düşürdü. Ne tür bir yılan olduğunu anlayamayan kadın çareyi bir uzman çağırmakta buldu.
Yılan avcısı Luke Huntley, kadının evine geldiğinde gözlerine inanamadı. Daha önce böyle bir vakayla hiç karşılaşmamıştı. Yılanı olduğu yerden çıkarma görüntülerini Facebook'taki sayfasında paylaştı.