Skandallar kraliçesi Blanca Blonco toplu kullanıma açık termal havuzda üstsüz şov yaptı

Blanca Blanco'nun olayları bitmek bilmiyor. Altın Küre Ödülleri'nde Hollywood'daki cinsel taciz olayları protesto amacıyla siyah giyme kararı alınmasına karşın kırmızı derin yırtmaçlı ve dekolteli elbise giyen Blanco yine yaptı yapacağını.