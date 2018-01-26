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Skandallar kraliçesi Blanca Blonco toplu kullanıma açık termal havuzda üstsüz şov yaptı

ABD'li ünlü oyuncu Blanca Blonco'nun çıplak skandallarına bir yenisi daha eklendi. Geçen hafta balkonunda üstsüz yakalanan Blanco şimdi de spada olay yarattı.

Blanca Blanco'nun olayları bitmek bilmiyor. Altın Küre Ödülleri'nde Hollywood'daki cinsel taciz olayları protesto amacıyla siyah giyme kararı alınmasına karşın kırmızı derin yırtmaçlı ve dekolteli elbise giyen Blanco yine yaptı yapacağını. 

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Altın Küre'deki kırmızı elbise hamlesiyle istediği ilgiyi göremeyen Blanco iki gün öncede evinin balkonunda üstsüz kahve içerken görüntülenmişti. 

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Oyuncu Sundance Film Festivali için gittiği Utah'da spa keyfi için termal havuza giren Blanco soyundu. 

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Toplu kullanıma açık olan havuza kürküyle ve botlarıyla inen ünlü yıldız bikinisinin üstünü de çıkarıp şov yaptı. 

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