Son halini gören kızı sanıyor! 3 ayda tam 32 kilo verdi hem de...

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Avustralyalı 5 torun sahibi Ana Reyes, 3 ayda tam 32 kilogram verdi. Üstelik hiç egzersiz yapmadan. 50 yaşındaki büyükanne zayıflamasıyla resmen gençlik günlerine geri döndü. İşte Ana Reyes'in zayıflama hikayesi ve son hali...
5 torun sahibi büyükanne torunları ve çocuklarıyla çekildiği bir fotoğrafta şişman ve yaşlanan halini görünce dehşete kapıldı. Sadece 50 yaşında olmasına karşın çok daha büyük bir yaşta göründüğünü fark etti.
O fotoğrafın zayıflaması gerektiğini anlamasına yardımcı olduğunu söyleyen Reyes, kiloları yüzünden kendisine bakmadığını, sosyalleşmekten uzak durduğunu hatta kıyafet alışverişi bile yapmadığını kendine itiraf ederek değişim için karar aldı.
'Kilolarım yüzünden ayak tırnaklarıma oje bile süremiyordum, merdivenleri çıkmak ise ölümdü' diyen Reyes işe beslenme düzenini değiştirmekle başladı. Düzensiz ve büyük öğünler yerine daha sağlıklı ve temiz beslenme alışkanlığı geliştirmeye başlayan büyükanne kısa sürede değişimi bedeninde hissetmeye başladı.