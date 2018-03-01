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Şov zamanı! Kıbrıs'ta yakalanan ünlü yıldız nefesleri kesti

İngiliz reality şov yıldızı Chloe Goodman Kıbrıs'ta tatilde. Yazı erken getiren ünlü yıldızın plajda çekilen fotoğrafları ise nefes kesti.

İngiliz realty şov yıldızı Chloe Goodman, ülkesindeki aşırı soğuk ve karlı havadan kaçıp soluğu Kıbrıs'ta aldı. 

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Akdeniz güneşinin tadını çıkaran ünlü yıldız plajda sarı mayosuyla resmen gövde gösterisi yaptı. 

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Sarı derin göğüs dekolteli mayosuyla güneşlenen ünlü yıldız havuz ve denize girmek yerine şezlongda uzanmayı tercih etti. 

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İşte ünlü yıldızın paparizzelere yakalandığı o anlar...

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