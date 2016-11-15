Tuvalete çıkamıyorum diye gitti bakın cinsel organından ne çıktı! İdrara çıkamama şikayetiyle hastaneye giden adam doktorları şoke etti! Utanç verici durum röntgenle belli oldu...

İdrara çıkamama şikayetiyle hastaneye giden adam doktorları şoke etti! Mastürbasyon yaparken penisine telefonun şarj kablosunu sokan adı açıklanmayan adam, şarj kablosu penisinden idrar yollarına doğru ilerleyince sağlık sorunları yaşamaya başladı ve hastaneye giderek doktora muayene oldu. Muayene sırasında doktora başına gelenleri anlatmadan yalnızca idrara çıkamadığını söyleyen 35 yaşındaki genç adamın trajikomik hikayesi röntgen cihazıyla ortaya çıktı. 5 1

Muayene sırasında hastada bir sorun göremeyen doktor hastasından röntgen çektirmesini istedi. Röntgen sonucunda ise doktoru şoke eden görüntüler ortaya çıktı. 5 2

Hastanın idrar torbası bölgesinde düğümlenmiş bir halde kablolar olduğu görüldü. Bunun üzerine hasta mastürbasyon yaparken şarj kablosunun idrar yoluna kaçtığını itiraf etti. 5 3