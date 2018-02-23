Ünlü aktörün eski sevgisi çok fena yakalandı bir an bile ayrılamadılar

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Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi 25 yaşındaki model Nina Agdal, Meksika'da yeni aşkı Jack Brinkley Cook ile tatilde paparazzilere yakalandı.
Okyanusta birlikte yüzen çiftin aşk dolu görüntüleri magazin basınına bomba gibi düştü.
Sahilde öpüşürken görüntülenen Agdal ve Cook, ünlü modelin Leonardo DiCaprio'dan ayrılmasından sadece 2 ay sonra ilişkiye başlamışlardı.
Sports Illustrated dergisinin kapak modelleri arasında yer alan Nina Agdal'ın nefti yeşil, beyaz kombini bikinisi ve fit vüducu göz doldurdu.