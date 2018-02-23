search menu
keyboard_arrow_right
search
close

Ünlü aktörün eski sevgisi çok fena yakalandı bir an bile ayrılamadılar

Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi model Nina Agdal yeni aşkıyla öpüşürken yakalandı. İşte Nina Agdal ve yeni sevgilisinin çok konuşulacak kareleri...

Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi 25 yaşındaki model  Nina Agdal, Meksika'da yeni aşkı Jack Brinkley Cook ile tatilde paparazzilere yakalandı. 

16 1

Okyanusta birlikte yüzen çiftin aşk dolu görüntüleri magazin basınına bomba gibi düştü. 

16 2

Sahilde öpüşürken görüntülenen Agdal ve Cook, ünlü modelin Leonardo DiCaprio'dan ayrılmasından sadece 2 ay sonra ilişkiye başlamışlardı. 

16 3

Sports Illustrated dergisinin kapak modelleri arasında yer alan Nina Agdal'ın nefti yeşil, beyaz kombini bikinisi ve fit vüducu göz doldurdu. 

16 4