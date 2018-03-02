Ünlü futbolcu model nişanlısıyla plajda aşka geldi

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Amerikan Futbol Ligi NFL'in eski oyuncularından Johnny Manziel, nişanlısı Bre Tiessi ile birlikte şu aralar Miami'de tatilde.
26 yaşındaki Instagram modeli Bre Tiessi'yle plajda samimi halde görüntülenen ünlü futbolcunun aşık hali paparazzilerin gözünden kaçmadı.
Ve tabi ki nişanlısının kusursuz vücudu ve seksi bikinileri de.
Bir süre denizde yüzdükten sonra kumda şakalaşan ve fotoğraf çekilen ünlü çift güneşlenmeye başlayınca aşka geldi.