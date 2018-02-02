Ünlü yıldız sıvı diyetiyle zayıfladı son hali Instagram'ı salladı

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Ünlü televizyon yıldızı İngiliz Gemma Collins'in zayıflama hikayesi sosyal medyada olay oldu. Obezite teşhisi konulan ünlü yıldız bir zamanlar kilolarıyla mutlu gibi görünüyordu.
Öyle ki kilolarına aldırmadan bikiniyle cesur pozlar veriyordu.
Ancak işler pek de dışarıdan göründüğü gibi değildi. Ünlü yıldız özel hayatında kilolarıyla pek de mutlu değildi.
Fakat diyet ve egzersiz başlarda onun için işkence gibiydi. Yemek yemeği, içki içmeyi seviyordu ve egzersize her başladığında yarım bırakıyordu.