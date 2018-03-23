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Ünlü yıldız ve futbolcu sevgilisi aşkın sınırlarını fena zorladı

İngiltere'nin ünlü isimlerinden televizyon yıldızı Megan McKenna ve yeni sevgilisi futbolcu Mike Thalassitis'in tatil fotoğrafları olay.

İngiliz oyuncu ve televizyon yıldızı Megan McKenna yeni erkek arkadaşı futbolcu Mike Thalassitis ile Barbados tatilinde aşkın sınırlarını zorladı. 
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Çevredeki meraklı gözleri ve paparazzileri umursamayan çiçeği burnunda aşıklar denizde dakikalarca şakalaşıp, öpüştüler. 

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26 yaşındaki ünlü yıldız çiçekli tanga bikinisi içinde kusursuz fiziğini sergilemekten geri durmadı. 

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İngiltere'de Muggy lakabıyla tanınan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu ise sevgilisini öpücüklere boğdu. 

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