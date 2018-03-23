Ünlü yıldız ve futbolcu sevgilisi aşkın sınırlarını fena zorladı

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Çevredeki meraklı gözleri ve paparazzileri umursamayan çiçeği burnunda aşıklar denizde dakikalarca şakalaşıp, öpüştüler.
26 yaşındaki ünlü yıldız çiçekli tanga bikinisi içinde kusursuz fiziğini sergilemekten geri durmadı.
İngiltere'de Muggy lakabıyla tanınan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu ise sevgilisini öpücüklere boğdu.