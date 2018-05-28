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Ünlü yıldız ve sevgilisi herkesin içinde...

İngiliz reality şov yıldızı Katie Price'ın kendinden 11 yaş küçük sevgilisi Kris Boyson'a çekilen son fotoğrafları skandal.

İngiliz realty şov yıldızı 40 yaşındaki Katie Price kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle öğlen yemeği sonrası görüntülendi. 

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Sansasyonel hayatı ve ilişkileriyle sık sık magazin malzemesi olan Katie Price bu kez de erkek arkadaşının restorandaki görüntüleriyle afişe oldu. 

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40 yaş kutlaması için Belçika'da bulunan Katie Price'ın sevgilisi kamuya açık alanda elini pantalonunun içine soktu ve çevredeki gözleri umursamadı. 

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Öğle yemeği faturasını Katie Price öderken, ünlü yıldız bir süre sonra görüntülendiklerini fark etti. 

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