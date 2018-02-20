Ünlü yıldızın internete sızan skandal videosu 1.2 milyon kez izlendi

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28 yaşındaki İngiliz reality şov yıldızı Sophie Kasaei'nin gece eğlencesinde çekilen skandal görüntüleri viral oldu.
Ünlü yıldızın aşırı alkollü haldeyken çekilen görüntüleri 1.2 milyondan fazla kez izlendi.
Sadece 5 saniyelik video ünlü yıldızı magazin gündeminin tepesine oturtmaya yetti. Evine dönüş yolunda kendinden geçmiş halde çekilen görüntü ünlü yıldızın takipçilerinin de tepkisine yol açtı.
Bir takside çekilen görüntülerde ünlü yıldızın takma kirpiklerinin yerinden çıktığı, makyajının aktığı hatta alkolün etkisiyle gözlerinin bile farklı yönlere baktığı görülüyor.