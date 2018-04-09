Üstsüz top model jakuzide aşka geldi

Bugüne kadar 2 evlilik yapan ünlü top modelin ilk evliliği oyuncu Ric Pipino ile 1997 yılında gerçekleşmişti. Ünlü model 2002 yılında Pipino ile yollarını ayırmıştı. İkinci evliliğini ise şarkıcı Seal ile 2004 yılında yapan Klum ile Seal yolları ise 2014 yılında ayrılmıştı.

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