Üstsüz top model jakuzide aşka geldi

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Dört çocuk annesi ünlü top model Heidi Klum, müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz'la Meksika tatilinde paparazzilere yakalandı.
Meksika'nın ünlü tatil beldesi Cabo San Lucas'ta üstsüz güneşlenen ünlü top model sevgilisiyle jakiziye girince aşka geldi.
Kendilerini görüntüleyen paparazzilerden habersiz dakikalarca öpüşen çift, magazin basınında 'aşk tazelediler' manşetiyle yer buldular.