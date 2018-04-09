search menu
keyboard_arrow_right
search
close

Üstsüz top model jakuzide aşka geldi

Ünlü top model Heidi Klum, müzisyen sevgilisiyle tatilde aşka geldi. Üstsüz görüntülenen 4 çocuk annesi ünlü modelin fiziği ise kusursuzdu.

Dört çocuk annesi ünlü top model Heidi Klum, müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz'la Meksika tatilinde paparazzilere yakalandı. 

6 1

Meksika'nın ünlü tatil beldesi Cabo San Lucas'ta üstsüz güneşlenen ünlü top model sevgilisiyle jakiziye girince aşka geldi. 

6 2

Kendilerini görüntüleyen paparazzilerden habersiz dakikalarca öpüşen çift, magazin basınında 'aşk tazelediler' manşetiyle yer buldular. 

6 3
Bugüne kadar 2 evlilik yapan ünlü top modelin ilk evliliği oyuncu Ric Pipino ile 1997 yılında gerçekleşmişti. Ünlü model 2002 yılında Pipino ile yollarını ayırmıştı. İkinci evliliğini ise şarkıcı Seal ile 2004 yılında yapan Klum ile Seal yolları ise 2014 yılında ayrılmıştı. 
6 4