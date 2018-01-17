Utancından 25 yıldır bikini giymiyordu son hali Instagram'ı salladı

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Sarah Sapora 38 yaşında hayat dolu bir kadın. Hayatı boyunca kilolu bir vücuda sahipti. Tüm hayatını da bu kiloları şekillendirmişti.
Mesela 13 yaşındayken gittiği tatilde bikini giyip güneşlenmek istemişti sadece çevredekiler kilolarıyla dalga geçip onun fotoğraflarını çekmeye başlayınca Sarah bir daha bikini giymemeye yemin etti.
Bu yeminini 25 yıl tuttu. Ta ki hayatını başkalarının fikirlerine göre yaşamaktan vazgeçene kadar.
Üstelik hayatında onu olduğu gibi seven ve tüm yargılara karşı güçlü durmasını sağlayan bir eşi vardı.