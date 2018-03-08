Yumurta içinden yumurta nasıl çıkar işte yumurta anomalisinin nedeni ve son örneği

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Avustralya'daki pazar günü muazzam bir yumurta görüntüsünü yayınladı. İnsanlar gördükleri yumurta karşısında heyecanlıydılar. Scott Stockman adlı bir adamın marketten aldığı yumurtanın bir tavuktan çıktığına kimse inanmıyordu.
Çünkü 176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu. Devasa tavuk yumurtasının içinden ne çıkacağı ise merak konusuydu. Herkes içinden yavru çıkmasını bekliyordu ancak hiç de öyle olmadı.
Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti. İnsanlar gördükleri karşısında dehşete düştü ve bunun nasıl olduğunun yanıtını aramaya başladılar.
Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum. Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.