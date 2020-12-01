Bir gecede sivilce nasıl yok edilir işte en etkili yöntemi diş macunu maskesi!

Yarına harika bir plan yaptınız. Ama gece bir baktınız ki hiçte hoş olmayan bir sivilceyle karşılaştınız. Dert etmeyin! Bir gecede sivilcenizi kurutacak en etkili yöntemleri sizler için derledik. Bu yöntemlerden birini uygulayarak yüzünüzdeki sivilceyi bir gecede kurutabileceksiniz. Peki bir gecede sivilce nasıl yok edilir? İşte yapmanız gerekenler!

Aspirin

1 çay kaşığı suyun içerisine 1 adet ekleyin. İyice karıştırıp aspirinin çözülmesini sağlayın. Karışım katılaşacaktır. Bir kulak çubuğu yardımıyla temiz ciltte sivilcenin üzerine sürün ve kurumasını bekleyin. Kuruyunca ılık suyla bölgeyi yıkayın.

Diş macunu

1 gecede sivilceden kurtulmanız gerekiyorsa Sivilce olan bölgeye gece yatmadan önce diş macunu sürün ve kalktığınızda bölgeyi ılık suyla yıkayın.

Bal

1 kasede 1 tatlı kaşığı bal ve yarım çay kaşığı tarçını karıştırıp temiz cilde uygulayın. 15 dakika bekletildikten sonra ılık suyla durulayın.

Sarımsak

Doğal antibiyotik olan sarımsak sivilcelerin düşmanıdır. 1 diş sarımsağı ezip sorunlu bölgeye sürün. En kısa sürede sivilceden kurtulacaksınız.