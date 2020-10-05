search menu
search
close

Gece yatmadan önce cilt bakımı nasıl yapılır yastık kılıfını değiştirin!

Gün içerisinde kirli hava, UV ışınları gibi cildi olumsuz etkileyen durumlara maruz kalıyoruz. Bunun için gece yatmadan önce cilde bakım yapılması şart!

Gece yatmadan önce cilt bakımı nasıl yapılır yastık kılıfını değiştirin!
-A A+

Sağlıklı bir cilt için cildini ihtiyaçlarını karşılamak şart! Bunun için dikkat edilmesi ve atlanılmaması gerek adımların başında gece cilt bakım rutini yer alıyor. Gün içerisinde okuda, işte veya evde cildimiz UV ışınları, kirli hava veya çeşitli kimyasallara maruz kalabiliyor. Bu noktada yatmadan önce cilti temizlemek ve cildin ihtiyacı olan nemi sağlamak zorundayız! Peki gece yatmadan önce cilt bakımı nasıl yapılır? İşte uyumadan önce yapılması gerkenler...

MAKYAJI ÇIKARMAYI UNUTMAYIN!

Yatmadan önce cildinizi makyajdan kesinlikle arındırmanız gerekiyor. makyajla uyumak ciltteki gözeneklerin tıkanmasına birebir! Uyumadan önce yapılması gerekenlerin başında ilk olarak cilt tipinize uygun bir makyaj temizleyici ile makyajjınızı temizlemek olacaktır.

CİLDİN PH SEVİYESİNİ DENGELEMEK İÇİN TONER KULLANIN!

Cildin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olan toneri ciltteki bakterileri yok etmeye yardımcı olur. Gece cilt bakımlarında unutulmaması gereken adımlardan biri de tonerdir. En kısa zamanda cilt tipinize uygun bir toner edinerek makyajınızı temizledikten sonra yüzünüzü boynunuza kadar silin. 

GÖZ BAKIMI İÇİN GÖZ KREMİ

Yaşlanmanın en büyük belirtilerinden biri de göz çevresinde başlayan ince çizgilerdir. Göz çevresinde başlayan kırışıklıklardan kurtulmak ve oluşumunu engellemek için gece yatmadan önce nemlendirici göz çevresi kremi kullanmayı unutmayın. 

YASTIK KILIFLARINIZI DEĞİŞTİRİN!

Yüzün doğrudan temas ettiği yastık kılıflarınızı değiştirip mutlaka ipek yastık kılıfı kullanmaya özen gösterin. İpeğin nadir bilinen özelliklerinden biri cildi güzelleştirmeye yardımcı olan proteine sahip!

ŞİMDİ SIRA GÜZELLİK UYGUKUSUNDA!

Güzelliğinizi taze tutmak için günde en az 7-8 saat uyumanız gerekiyor. Uyku ciltteki hücrelerin yenilenmesi ve genç kalmasına yarıdm olmaktadır. Bunun için düzenli uyku şart! 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Estetik operasyon geçiren Seda Sayan'dan yeni haliyle ilk paylaşım! Estetik operasyon geçiren Seda Sayan'dan yeni haliyle ilk paylaşım!
Magazin
Neden bir şeye sarılmadan uyuyamıyorsunuz? Neden bir şeye sarılmadan uyuyamıyorsunuz?
Sağlık
En Güncel Galeriler
Mali'nin kızı Yasmin, gecelikli pozlarıyla herkesi büyüledi!
Mali'nin kızı Yasmin, gecelikli pozlarıyla herkesi büyüledi!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerinin şoke eden değişimi!
Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerinin şoke eden değişimi!
Fahriye, gömleğinde unuttuğu etiketle takipçilerinin diline düştü!
Fahriye, gömleğinde unuttuğu etiketle takipçilerinin diline düştü!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Önceki Haberler
Sıla Gençoğlu'ndan bikinili tekne pozu! Beğeni butonu çöktü!
Sıla Gençoğlu'ndan bikinili tekne pozu! Beğeni butonu çöktü!
Kahvaltıların vazgeçilmezi: Yumurtasız mücver tarifi
Kahvaltıların vazgeçilmezi: Yumurtasız mücver tarifi
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz!
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz!
Yıldız Tilbe asker tıraşı olan saçlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yıldız Tilbe asker tıraşı olan saçlarıyla sosyal medyayı salladı!
'Ali Kırca öldü' söylentilerine meslektaşları son noktayı koydu!
'Ali Kırca öldü' söylentilerine meslektaşları son noktayı koydu!
Bergüzar eşinin dizisini izlerken kendinden geçti: Bıktım sizden!
Bergüzar eşinin dizisini izlerken kendinden geçti: Bıktım sizden!
Erkekler yatakta bunları duymak istiyor!
Erkekler yatakta bunları duymak istiyor!
Herkesin bayılacağı tarif: çikolatalı krem brüle!
Herkesin bayılacağı tarif: çikolatalı krem brüle!
Yorumlar