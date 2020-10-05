Gece yatmadan önce cilt bakımı nasıl yapılır yastık kılıfını değiştirin!

Sağlıklı bir cilt için cildini ihtiyaçlarını karşılamak şart! Bunun için dikkat edilmesi ve atlanılmaması gerek adımların başında gece cilt bakım rutini yer alıyor. Gün içerisinde okuda, işte veya evde cildimiz UV ışınları, kirli hava veya çeşitli kimyasallara maruz kalabiliyor. Bu noktada yatmadan önce cilti temizlemek ve cildin ihtiyacı olan nemi sağlamak zorundayız! Peki gece yatmadan önce cilt bakımı nasıl yapılır? İşte uyumadan önce yapılması gerkenler...

MAKYAJI ÇIKARMAYI UNUTMAYIN!

Yatmadan önce cildinizi makyajdan kesinlikle arındırmanız gerekiyor. makyajla uyumak ciltteki gözeneklerin tıkanmasına birebir! Uyumadan önce yapılması gerekenlerin başında ilk olarak cilt tipinize uygun bir makyaj temizleyici ile makyajjınızı temizlemek olacaktır.

CİLDİN PH SEVİYESİNİ DENGELEMEK İÇİN TONER KULLANIN!

Cildin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olan toneri ciltteki bakterileri yok etmeye yardımcı olur. Gece cilt bakımlarında unutulmaması gereken adımlardan biri de tonerdir. En kısa zamanda cilt tipinize uygun bir toner edinerek makyajınızı temizledikten sonra yüzünüzü boynunuza kadar silin.

GÖZ BAKIMI İÇİN GÖZ KREMİ

Yaşlanmanın en büyük belirtilerinden biri de göz çevresinde başlayan ince çizgilerdir. Göz çevresinde başlayan kırışıklıklardan kurtulmak ve oluşumunu engellemek için gece yatmadan önce nemlendirici göz çevresi kremi kullanmayı unutmayın.

YASTIK KILIFLARINIZI DEĞİŞTİRİN!

Yüzün doğrudan temas ettiği yastık kılıflarınızı değiştirip mutlaka ipek yastık kılıfı kullanmaya özen gösterin. İpeğin nadir bilinen özelliklerinden biri cildi güzelleştirmeye yardımcı olan proteine sahip!

ŞİMDİ SIRA GÜZELLİK UYGUKUSUNDA!

Güzelliğinizi taze tutmak için günde en az 7-8 saat uyumanız gerekiyor. Uyku ciltteki hücrelerin yenilenmesi ve genç kalmasına yarıdm olmaktadır. Bunun için düzenli uyku şart!