search menu
search
close

Kaş dökülmesi neden olur stres en önemli sebebi!

Birçok sağlık problemini tetikleyen stresin kaşları da döktüğünü biliyor muydunuz? İşte kaş dökülmesinin nedenleri...

Kaş dökülmesi neden olur stres en önemli sebebi!
-A A+

Kadınlar için kaşlar oldukça önemli bir yere sahiptir. Kimileri gür kaşlı olmaktan şikayet ederken kimileri de ince kaşlı olmaktan şikayet etmektedir. Kaşlar yüze anlam katmaktadır bu nedenle sağlıklı olması kişiler için önem taşımaktadır. Zaman içeriside gür kaşlı olanlar ya da doğuştan seyrek kaşlı olanların da gün geçtikçe kaşları azalmaktadır. Bunun en önemli etkenlerinden birinin birçok sağlık problemini tetikleyen stresin yol açtığını biliyor muydunuz? Peki stres kaş döker mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek'ten öğrendik. 

Yanlış kaş alımı kaşları döküyor

Uzmanlar en sık kaş dökülmesi şekil vermek üzere kaş alımının yanlış alınması sebebiyle ortaya çıkan dökülmeler olduğunu söylüyor. Bu duruma halk arasında kaş küsmesi de deniyor.

En çok kadınlarda görülüyor

Bu sorun ne yazık ki daha çok kadınlarda ortaya çıkan bir sorundur. Kaş dökülmesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlara stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi, hormon dengesizlikleri ve hipotiroid hastalığı gibi sorunlar yol açabilir. 

Kaşları ovuşturma dökülmelere yol açıyor

Bazen de strese bağlı olarak kaşlar dökülebilmektedir. Kaşların sürekli olarak ovuşturulması sonucu yapılan tramvalarda kaş kayıplarına yol açmaktadır. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu besinden uzak durun! Kalp krizine neden oluyor! Bu besinden uzak durun! Kalp krizine neden oluyor!
Sağlık
Ünlü oyuncu içi sıvı tüple gezdi! Sebebi ağızları açık bıraktı! Ünlü oyuncu içi sıvı tüple gezdi! Sebebi ağızları açık bıraktı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Fenomen Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracı kullanılamaz halde!
Fenomen Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracı kullanılamaz halde!
Ünlü fenomenin yaş günü partisine tepki yağdı: Allah belanızı verecek
Ünlü fenomenin yaş günü partisine tepki yağdı: Allah belanızı verecek
Gülşah Saraçoğlu banyoda duş aldığı anları paylaştı! Yorum yağdı!
Gülşah Saraçoğlu banyoda duş aldığı anları paylaştı! Yorum yağdı!
Ebru, evlat acısıyla nasıl başa çıktığını anlattı! Yürek dağladı!
Ebru, evlat acısıyla nasıl başa çıktığını anlattı! Yürek dağladı!
Seren'in son halini gören o hastalığa mı yakalandı diyor!
Seren'in son halini gören o hastalığa mı yakalandı diyor!
Melisa kafa karıştırdı: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim!
Melisa kafa karıştırdı: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim!
Önceki Haberler
Eldivenle tüy almak zararlı mı?
Eldivenle tüy almak zararlı mı?
Ünlü model Hailey Baldwin'in kıskançlık itirafı hayranlarını şaşırttı!
Ünlü model Hailey Baldwin'in kıskançlık itirafı hayranlarını şaşırttı!
Çıtır çıtır bir lezzet: Palamut köftesi
Çıtır çıtır bir lezzet: Palamut köftesi
Dillere destan bir tat: Binbir gece tatlısı
Dillere destan bir tat: Binbir gece tatlısı
Berker Başmanav'ın 'Masterchef'te aşk var' iddiası olay oldu!
Berker Başmanav'ın 'Masterchef'te aşk var' iddiası olay oldu!
Seda Sayan ve Safiye Soyman'dan filtresiz paylaşım!
Seda Sayan ve Safiye Soyman'dan filtresiz paylaşım!
Yumurta dondurma işlemi ile nasıl çocuk sahibi olunur?
Yumurta dondurma işlemi ile nasıl çocuk sahibi olunur?
İşte bel fıtığı tedavisine en etkili ameliyatsız çözüm önerisi!
İşte bel fıtığı tedavisine en etkili ameliyatsız çözüm önerisi!
Yorumlar