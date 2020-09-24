Kirpikler neden dökülür ne iyi gelir mucizeye şahit olacaksınız!

Zaman zaman belli nedenlere bağlı olmak üzere kirpiklerimiz dökülmeye başlar. Sabah uyandığınızda ya da duş sonrası bu dökülmelerin arttığını fark ettiyseniz aman dikkat! Hafife alınacak bir durum değil! Zaman içerisinde kirpiklerinizin tamamını kaybedebilirsiniz. Peki bunun olmaması için ne yapmalıyız? Kirpik dökülmesi neden olur ? Kirpik dökülmesine ne iyi gelir? Kirpiklerin dökülmesine neden olan faktörler nelerdir? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını sizler için araştırdık.

KİRPİKLERİNİZDE MASKARA VARKEN SAKIN UYUMAYIN!

Kirpik dökülmesine neden olan etkenlerden en önemlisi kirpiklerde maskara varken uyumaktır. Kirpiklerde maskara varken uyumak kirpik diplerinin nefes almasını engellemektedir. Bu da kesinlikle dökülmeye neden olur. Bunun yanı sıra kirpik dökülmesine neden olan diğer etkenler; Troid hastalıkları,stres,, b12 vitamini eksikliği, yaşlılık, menepoz, makyaj arpacık göz hastalıkları, iç salgı bezi hastalıkları, kemoterapi, hormonel bozukluklar gibi sorunlar da kirpiklerin dökülmesine neden olabilir.

KİRPİK DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

VAZELİN MASKESİ:

MALZEMELER:

Bir çorba kaşığı vazelin, bir tatlı kaşığı badem yağı, bir tatlı kaşığı lanolin, 3 adet ceviz içi, 3 adet fındık.

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri benmari usulü ısıtın. Oluşan bu karışımı süzerek cam bir şişenin içine koyun. Bu karışımı kulak temizleme çubuğu yardımıyla kaş ve kirpiklerinize sürün. Bu karışım hem kirpiklerinizi gürleştirecek hem de dökülen kirpiklerinizin hızlı bir şekilde çıkmasını sağlayacaktır.

KİRPİK KÖKLERİNİ TEMİZLEYEN ANTİOKSİDAN:

MALZEMELER

1 poşet yeşil çay, 1 fincan sıcak su

YAPILIŞI

Yeşil çayın insan sağlığına olan faydalarını bilmeyen yoktur. Sadece mideyi rahatlatmakla kalmayan yeşil çay aynı zamanda kirpik diplerinin de derinlemesine temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Yapmanız gereken tek şey, 1 fincan sıcak suda demlemek ve cildinize temas edecek ılıklığa gelmesini sağlamak. Daha sonra kirpiklerinize uygulamak için makyaj pamuğu kullanarak bu çayı kirpiklerinize sürün. Birkaç dakika gözleriniz kapalı şekilde pamukla beklerseniz, yeşil çaydaki mineraller daha etkili hale gelebilir. Bu uygulamada önemli olan yeşil çayın sıcaklığının geçmesidir.