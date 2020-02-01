search menu
search
close

Kuruyan dudak bakımı nasıl yapılır bu maskeyi mutlaka deneyin!

Gerek sert iklimden gerekse çeşitli saplık problemlerinden kaynaklı kuruyan dudak bakımı için evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz önerilerde bulunduk!

Kuruyan dudak bakımı nasıl yapılır bu maskeyi mutlaka deneyin!
-A A+

Gün içersinide kuruyan dudaklar için evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz maskelerle dudaklarınızın ihtiyacı olan nemi sağlayabilirsiniz. Dudaklarınızın nem ihtiyacı yanında canlılık kazandırabilirsiniz. Zamanla dudak renginin solması gibi sorunların önüne geçmek için evde yapabileceğiniz sizin için önerdiğimiz bu maskeleri düzenli olarak uygulayabilirisiniz. İşte kuru dudakların vazgeçilmez pratik bakımları...

 Malzemeler:

1 çay kaşığı badem yağı

1 çay kaşığı karite yağı

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı bal mumu

5-6 damla nane yağı

Yukarıda yazılı tüm malzemeleri benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın. Soğuma işlemi sonunda her gün dudaklarınıza bu karışımı sürün ve öyle dışarı çıkın. Dudaklarınızdaki çatlaklar kısa süre içerisinde yok olacak ve dudaklarınız canlanacaktır.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Genç şarkıcı aldığı ahlaksız teklifi bakın nasıl itiraf etti! Genç şarkıcı aldığı ahlaksız teklifi bakın nasıl itiraf etti!
Magazin
Defne'nin kızı Deren'den ilginç sevişme çıkışı! Defne'nin kızı Deren'den ilginç sevişme çıkışı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Önceki Haberler
Beşiktaş'ın yeni yengesi cesur pozuyla akılları baştan aldı!
Beşiktaş'ın yeni yengesi cesur pozuyla akılları baştan aldı!
Kahvaltı için enfes lezzet: Sosisli poğaça tarifi
Kahvaltı için enfes lezzet: Sosisli poğaça tarifi
Bu yöntemler saç dökülmesini engelliyor!
Bu yöntemler saç dökülmesini engelliyor!
İşte minimalist tarza sahip olma yolları!
İşte minimalist tarza sahip olma yolları!
Eşsiz bir tat: Milföy pasta tarifi
Eşsiz bir tat: Milföy pasta tarifi
Akdeniz mutfağından: Kıbrıs köfte tarifi!
Akdeniz mutfağından: Kıbrıs köfte tarifi!
Aşk acısından kurtulmak istiyorsanız...
Aşk acısından kurtulmak istiyorsanız...
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sırrı bu besinde!
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sırrı bu besinde!
Yorumlar