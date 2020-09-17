Makyajsız güzel görünmek için neler yapılabilir bu kuralları es geçmeyin

Her kadın bakımlı olmayı, makyaj yapmayı sever. Sürekli makyaj yapmak ise kadınları yorduğundan makyajsızken de güzel görünmek isteriz. "Makyajsız güzel görünmüyorum." diyorsanız, bu yazımız tam size göre. Her kadın güzeldir ama bakımınızı ihmal etmemeniz gerekiyor. Bakım dediğimize bakmayın çok basit kurallarla fresh bir görünüme güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Peki makyajsızken nasıl güzel görüneceksiniz? İşte sizlere ipuçları...

İYİ UYUYUN

Makyajsızda güzel görünmek isteyen bir kadının öncelikli olarak yapması gereken, iyi bir uyku uyumasıdır. Günde 8 saat uyuyarak, göz çevrenizdeki koyu renkteki halkaları ve şişlikleri yok edebilirsiniz.

SOĞUK SU İLE CİLDİNİZİ SIKILAŞTIRIN

Soğuk suyun ciltte sıkılaştırıcı ve nemlendirici etkisi vardır. Aynı zamanda koyu halkaların ve göz çevrenizdeki şişliklerinde azalmasına yardımcı olur. Ayrıca sabah erken kalktığınızda soğuk suyla yüzünüzü yıkadığınızda güne daha zinde ve canlı başlarsınız.

NEMLENDİRİCİLERİ İHMAL ETMEYİN

Nemlendirici ve temizleyici tonikleri haftada bir kere de olsa mutlaka kullanın

Makyaj olmadan güzel görünmek için cildinizin sağlıklı görünmesi gerekir. Bunun için haftada en az bir kere tonik ile temizleyip, nemlendirici kullanın. Bunu yapmadığınız takdirde gözenekleriniz lekelerle tıkanır ve hava almaz. Böylece cildinizin nefes almasını engellersiniz. Özellikle makyaj yaptıysanız, kesinlikle makyajınızı çıkarmadan uyumayın.

SU CİLDİN BESİN KAYNAĞI

Su içmek cildinizin nemlendirilmesini ve yumuşamasını sağlar. Su içtiğinizde vücudunuz zararlı toksinlerde arınır. Bunun yanı sıra cildinizi doğrudan etkileyen beslenmenize de dikkat etmenizde fayda var.

GÜNEŞ KREMİNİ KIŞIN DA KULLANIN

Yaz, kış ihmal etmeden güneş kremi kullanmaya özen gösterin. Güneşin zararlı etkileri sayesinde cildinizi yaşlandırır. Yaz, kış güneş gözlüğü takmak ve güneş kremi kullanmak göz etrafınızdaki kırışıklıkların oluşumunu azaltır.

KAŞLARINIZA VE KİRPİKLERİNİZE BAKIM YAPIN

Makyaj olmadan güzel görünmek için cildiniz kadar kaş ve kirpiklerinize de özen göstermelisiniz. Kirpik kıvırı ile rimel olmadan doğal çekici bakışlar yakalayabilirsiniz. Kaşlarınızın ise sürekli bakımlı ve yüz şeklinize göre alındığından emin olmalısınız.

BAKIMLI SAÇLARLA YÜZÜNÜZÜ TAMAMLAYIN

Bir kadının kimliğini yansıtan ve güzelliğini tamamlayan bir şey varsa o da saçlarıdır. Bunun için cildinize gösterdiğiniz önemi saçlarınıza da göstererek makyaj olmadan harika bir görünüme sahip olabilirsiniz.

SİGARA ALKOLDEN UZAK DURUN

Bilindiği üzere sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların cildimiz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bunun için bu alışkanlıklarınızdan kurtulmaya bakın. Ayrıca yediğiniz besinlerin kalitesine ve sağlıklı olmasına da özen gösterin. Yağlı ve çok şekerli atıştırmalıklar yerine cildinizi besleyecek meyve ve lifli gıdaları tercih edin.