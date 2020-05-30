search menu
search
close

Pürüzsüz cildin sırrı nedir kuru fırçalama tekniğini deneyin!

Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt herkesin arzusu, o zaman günlük rutininize bir şeyler eklemekte fayda var. Peki siz kuru fırçalama tekniğini hiç duymuş muydunuz?

Pürüzsüz cildin sırrı nedir kuru fırçalama tekniğini deneyin!
-A A+

Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt herkesin arzusu, o zaman günlük rutininize bir şeyler eklemekte fayda var. Organlardan en büyüğü ve en dikkat çekeni cildiniz için bakımın en güzeli olan kuru fırçalama tekniğini uygulayabilirsiniz hem de günde yalnızca 5 dakikanızı ayırarak.Medikal Estetik Hekimi olan Dr. Meltem Ayran konu hakkında önemli bilgiler verdi. 

Fırça seçimi önem taşıyor 

Fırça seçimi çok önemli, doğal kılları olan önce yumuşak sonra sert fırça kullanmak daha iyi olur.Sabahları uyanınca duştan önce, tüm vücudunuza dairesel hareketlerle, hafif vuruşlar yaparsak güzel olur.

Ölü deriyi atıp kan dolaşımını arttırıyor 

Ölü deriyi atmış oluruz, vücutta ölü ve işe yaramaz hücrelerin atılması bir detokstur, kan dolaşımını artırırız.Sonrasında duşa girip, organik ürünler ya da sülfatsız, katkı maddesiz jellerle yıkandıktan sonra duşun sonunda organik bir yağla durulama yaparsak çok güzel nemlendirme yapmış oluruz.Fırçalamayla gözenekler açılır ama çok çok önemlisi ’ Lenfatik Dolaşım Artar’❗Selülitler azalır. Fırçalama yönünümüz, ayaklardan ellerden kalbe doğru olmalıdır.

Yalnız açık yara, egzama gibi sorunlarda fırçalama yapmayın !

Mutlaka doktorunuza danışın. İnsanın kendini temizlemesi bir DETOKS’ tur. Temizliyorum derken aynı zaman da kirletip toksinletmemeliyiz. Kullandığımız şampuanlar, jeller, kremler vs çok önemli. Ve Fırçalama hareketiyle sadece cildin dıştan görünen halini değil, en büyük organımız üzerinden günlük detoks faaliyetimize de hizmet etmiş oluyoruz

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ergenlik döneminin 3 kilit noktasına aman dikkat! Ergenlik döneminin 3 kilit noktasına aman dikkat!
Öneriler
Diva jüri üyesi oldu! Yarışmadan kazanacağı para dudak uçuklattı! Diva jüri üyesi oldu! Yarışmadan kazanacağı para dudak uçuklattı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Danla Biliç'ten kafaları karıştıran paylaşım tatlıcıyla...
Danla Biliç'ten kafaları karıştıran paylaşım tatlıcıyla...
Cennet Mahallesi'nin küçük yıldızı Ayşe'ye bir de şimdi bakın!
Cennet Mahallesi'nin küçük yıldızı Ayşe'ye bir de şimdi bakın!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Önceki Haberler
Eski Survivor yarışmacısı hakkında bomba itiraf: Onunla asla çalışmam!
Eski Survivor yarışmacısı hakkında bomba itiraf: Onunla asla çalışmam!
Defne Samyeli'nin kızı Deren'in yeni aşkı bakın kim çıktı!
Defne Samyeli'nin kızı Deren'in yeni aşkı bakın kim çıktı!
Ceviz kabuğunun bu faydasını duyan şaşıp kalıyor!
Ceviz kabuğunun bu faydasını duyan şaşıp kalıyor!
Bu hata ayaklarınızda nasır çıkmasına neden oluyor!
Bu hata ayaklarınızda nasır çıkmasına neden oluyor!
Saba'dan bomba itiraf: Ondan çocuk yapardım!
Saba'dan bomba itiraf: Ondan çocuk yapardım!
Şeyma'dan şaşırtan Acun Ilıcalı paylaşımı!
Şeyma'dan şaşırtan Acun Ilıcalı paylaşımı!
Kahvaltı için puf böreğini hiç bu şekilde denediniz mi?
Kahvaltı için puf böreğini hiç bu şekilde denediniz mi?
Deniz Akkaya hakkında şok iddia emniyette saatlerce sorgulandı
Deniz Akkaya hakkında şok iddia emniyette saatlerce sorgulandı
Yorumlar