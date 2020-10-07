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Beyazlayan saçlara doğal yöntemler zencefili saçınıza sürerseniz...

Beyazlayan saçlara doğal yöntemler nelerdir? Beyazlayan saçlarınızı boyatmak istemiyorsanız bu doğal yöntemlere bir göz atmalısınız.

Beyazlayan saçlara doğal yöntemler zencefili saçınıza sürerseniz...
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 Birçok kişinin kabusudur saç beyazlaması. Özellikle de kadınların. Saçların beyazlamasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlara; yaşlanma, kalıtsal, stres, Vitamin B12 eksikliği, hipotiroid, albinizm, vitiligo, sigara, tüberküloz gibi nedenler etken olabilmektedir. Beyazlayan saçlarınızı boyatarak kapatabilirsiniz. Fakat  saçlarının doğal rengini bozmak istemeyen kadınlar için harika bir önerimiz var. Doğal yollarla da saçlarınızın beyazlamasını durdurabileceğinizi biliyor muydunuz? Beyazlayan saçlara doğal yöntemler nelerdir? Beyazlamış saçlara doğal çözüm yollarına gelin beraber bakalım. 

ZENCEFİL 

Rendelenmiş taze zencefil ve yemek kaşığı balı karıştırıp maske haline getirin.
Bu formülü hergün uygulamak saçınızın ağarmasını önleyecektir.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI: 

Hindistan cevizi yağı, saçların beyazlamasını önlemede yardımcı olur.
Beyazlamış saçlara kesin çözüm için limon suyu ile hindistan cevizi yağını karıştırıp, kafa derinize masaj yapın, siyah ve parlak saçlara kavuşun.

SİYAH ÇAY: 

İyi demlenmiş 1 bardak siyah çayın içine 1 yemek kaşığı tuz atın.
Bu karışımla saç derinize masaj yapın, bir saat saçınızda tutup yıkayın.
Beyaz saçlardan kurtulmak için bunu düzenli olarak uygulayın

SOĞAN:

Soğan suyu saçların erken beyazlamasını önleyip, saç pigmentlerine iyi gelir.

PAPATYA: 

Bir bardak suya papatya tozunu atın ve 20 dakika boyunca kaynatın.
Soğuduğunda beyazlamış saçlarınıza uygulayın, buna düzenli olarak devam edin.

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