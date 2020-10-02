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Dip boyası gelenler için pratik çözüm önerileriyle hem hacimlendirin hem geciktirin!

Dip boyası çabuk gelenler için hem saçlarınızı hacimlendirecek hem de sürekli kuaföre gitmenizi gerektirmeyecek pratik çözüm önerilerini sıraladık!

Dip boyası gelenler için pratik çözüm önerileriyle hem hacimlendirin hem geciktirin!
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Saçlarını boyatan veya boyayanların sıkıntı yaşadığı sorunlardan biri de dip boyasıdır. Saçlar uzadıkça dipteki boyanında rengi değişir ve renginde değişmeler başalar. Kısa sürede dip boyasını engellemek ve boyamak yerine evde pratik yöntemlerle dip boyası gelen saçı boyamanıza gerek kalmayacak. Dip boyası gelenler ne aralıkla saçlarını boyamalı, dip boyası gelenler ne yapmalı? İşte saç boyasına dair merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı elmaelma.com'da!

Saç Renginize Göre Kuru Şampuan

Gelişen teknolojiyle beraber kozmetik dünyasında oldukça popüler olan saç renginize göre kuru şampuan kullanabilirsiniz. Kuru şampuan hem saçınıza hacim kazandırmak hem de dibi gelen saçlarınızı anlık gizlemek için alternatip pratik yöntemler arasında yer alıyor.

Hacim Kazandırın!

Dip boyası gelenler için gizlemenin en iyi yolu saça hacim vermekten geçiyor. Dip boyası yaptıracak vakti olmayanlar veya kısa sürede sık sık saç boyası yaptırmak isteyemeyenler için saçınıza hacim kazandırarak vakit kazanabilirsiniz. Saçınızın şekline göre dalgalı veya kıvırcık şekil vererek saçlarınızı sık boyatmanıza gerek kalmayacaktır. 

At Kuyruğu Yapmayın!

Gün içerisinde saçlarını sık sık at kuyruğu veya düz kullananları dip boyası çıkınca daha çok belli olur. Bu tarz durumlarda dibi gelen saçlarınızı gizlemek için bandana veya saç bandı takarak gelen dip boyanızı saklayabilirsiniz. 

 

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