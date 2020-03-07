search menu
search
close

Kış için saç maskesi nasıl yapılır hepsi birbirinden etkili!

Soğuk havalarda kuruyan ve canlılığını kaybeden saçlarınıza uygulayacağınız maske tariflerini sizler için hazırladık.

Kış için saç maskesi nasıl yapılır hepsi birbirinden etkili!
-A A+

Kış için saç maskesi nasıl hazırlanır? Kışın kuruyan ve cansızlaşan saçlarınız için ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Elmaelma.com olarak sizlere birbirinden etkili saç maskesi tarifleri hazırladık. Evinizde bulunan malzemelerle saç maskelerinizi kolayca yapabilecek eski canlı saçlarınıza kavuşabileceksiniz. Peki kış için saç maskesi nasıl yapılır? İşte birbirinden etkili tarifler içeriğimizde! 

Bal maskesi ile saçlarınız ışıldayacak 

1 kaşık bal ile 1 çay kaşığı elma sirkesini karıştırıp saçlara uygularsanız kuru ve mat saçlardan kurtulabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu maskelerin saça düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığıdır. Düzenli olarak uygulandığı taktirde sonuca siz bile inanamayacaksınız. 

Hindistan cevizi yağının mucizesine şahit olun 

Hindistan cevizi yağının faydalarını duymayan yoktur herhalde. Neredeyse hemen hemen her konuda fayda sağlayan bu mucizevi yağın saçlarada oldukça faydası bulunuyor. Zeytinyağı, hindistan yağı ya da hint yağı saçlarınız için mucizevi olacak yağlar arasında yerini alıyor. Yapmanız gereken tek şey, saç derinize masaj yaparak uygulamak bir süre bekledikten sonra yıkamak. Hepsi bu kadar! 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Okan'ın kızı İstanbul bakın kime benziyor! İlk kez görüntülendi! Okan'ın kızı İstanbul bakın kime benziyor! İlk kez görüntülendi!
Magazin
Ünlü fenomenin makyajlı halini görenler tanıyamadı! Ünlü fenomenin makyajlı halini görenler tanıyamadı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Onları bir de filtresiz görün!
Onları bir de filtresiz görün!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Önceki Haberler
Ünlü oyuncu makyajsız hali ile görenleri şoke etti!
Ünlü oyuncu makyajsız hali ile görenleri şoke etti!
Sinoz'dan zamanı tersine çevirecek 2 yeni ürün birden...
Sinoz'dan zamanı tersine çevirecek 2 yeni ürün birden...
Estetikte mağduriyet değil komplikasyon yaşanır!
Estetikte mağduriyet değil komplikasyon yaşanır!
Barış Akarsu'nun kız kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı!
Barış Akarsu'nun kız kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı!
Didem Soydan'dan ayrılan Lider ünlü oyuncuyla yakalandı!
Didem Soydan'dan ayrılan Lider ünlü oyuncuyla yakalandı!
Bir kahvaltı klasiği: Soğanlı yumurta
Bir kahvaltı klasiği: Soğanlı yumurta
3 ay önce evlenen Hanife hamile! Paylaşımları ele verdi!
3 ay önce evlenen Hanife hamile! Paylaşımları ele verdi!
Bunlar seks hayatını monotonluktan kurtarıyor!
Bunlar seks hayatını monotonluktan kurtarıyor!
Yorumlar