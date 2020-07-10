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Kuru saçlar için maske tarifleri mucizeye şahit olacaksınız!

Kuru saçlar için maske tarifleri neler? Kuru ve kabarık görünen saçlar için evde hazırlayacağınız bu maske tarifi vazgeçilmezleriniz arasına girecek.

Kuru saçlar için maske tarifleri mucizeye şahit olacaksınız!
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Saçlarınızın kuru ve kabarık olmasından sıkılanlardan mısınız? 'Ne yaparsam yapayım saçlarım istediğim parlaklığa kavuşmuyor' diyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Size önereceğimiz maske tarifi ile saçlarınızın görüntüsü hem pırıl pırıl olacak hem de kabarıklığından kurtulacaksınız. Bu görünümü elde etmenin tek bir yolu var. Oda aşağıda tarifini verdiğimiz maskeyi düzenli aralıklarla saçınıza uygulamak. Peki kuru saçlar için maske tarifleri neler? Saçların kabarmasını engellemek için ne yapılabilir? İşte tüm merak edilenler! 

MALZEMELER: 

1/4 su bardağı jojoba yağı,1 çorba kaşığı avokado yağı,5 damla lavanta yağı

Hazırlanışı:

Bir sprey veya damlalık şişesine jojoba yağı, avokado yağı ve lavanta yağını ekleyin. Malzemeleri iyice çalkalayın. Karışımı avucunuza sıkın ve saçlarına sürün. Hepsi bu kadar! Düzenli olarak uyguladığınızda saçlarınızdaki kabarıklığın ve kuruluğun yol olduğunu göreceksiniz. 

 

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