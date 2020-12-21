Kuru saçlara maske nasıl yapılır argan yağı maskesini deneyin!

Kuru saçlar her kadının adeta kabusudur. Saçlarınızı eski sağlığına kavuşturmanın yollarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuru, yıpranmış ve cansız görünen saçların çözümü doğada mevcut. Kuru saçları nemlendiren doğal maske tariflerini sıraladık. İşte kuru saçları canlandıran doğal maske tarifleri...

Argan yağı maskesi

1 çay bardağı arganyağını saç saç diplerinize masaj yaparak sürün. Streç filmle sarıp yarım saat bekledikten sonra şampuanla yıkayın.

Yumurta, yeşil çay ve badem yağı maskesi

Malzemeler: 1 yumurtanın sarısı, 1 fincan yeşil çay, 1 yemek kaşığı badem yağı

Hazırlanışı: Malzemeleri karıştırın. Saç köklerinize ağır ağır masaj yaparak yedirin. 20 dakika bekleyin. Sonra şampuanla yıkayın. Yumurta sıcak suda piştiği için saçlarınızı ılık suyla yıkamalısınız.

Bal ve zeytinyağı maskesi

Malzemeler: 1 çay bardağı saf zeytinyağı, 1 çay bardağı bal

Yapılışı: Bal ile ısınmış zeytinyağını karıştırın. Bir gün güneş ışığı almayan bir yerde bekletin. Saç diplerinize yumuşak hareketlerle yedirin. Sonra başınızı streç film ile sarın. Yarım saat sonra saçlarınızı şampuanlayıp bol su ile durulayın.

Hintyağı maskesi

1 çay bardağı hintyağını biraz ısıtıp saç köklerinize fazla bastırmadan yedirin. Sonra sıcak suya batırıp sıktığınız havluyla saçlarınızı sarın. Yarım saat bekledikten sonra şampuanla yıkayın.