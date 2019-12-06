Saç dökülmesine ne iyi gelir pancar suyu için!

Genellikle erkeklerin belli bir yaştan sonra etkisini göstermesiyle muzdarip olduğu saç dökülmesi sorunu genetik faktörlere bağlı gelişse de yediğimiz besinler de büyük ölçüde saç dökülmesinde etkili. Saç dökülmesini engelleyen gıdaları günlük beslenme rutininizin bir parçası haline getirdiğinizde saçlarınız yeniden güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşacak. İşte saç dökülmelerine son veren mucize besinler!

Pancar suyu

Pancar yapısıyla tam bir potasyum kaynağıdır. Saç dökülmesinin genel sebebi potasyum eksikliğidir ve bu mineral saç gelişimi için önemlidir. Pancar suyunda bol miktarda potasyum bulunması saçınızın dökülmesini engeller ve hızlı büyümesini sağlar. Ayrıca pancar suyunun karbonhidratlar, proteinler, kalsiyum, B vitamini ve C vitamini bakımından da zengin olması saçlarınıza sağlıklı bir görünüm katar.

Yumurta

Şifa kaynağı olan yumurta, zengin protein, çinko, selenyum, kükürt ve demirden zengindir. Çinko, kafa derisi dokularının onarımı ve saç köklerinin etrafındaki yağ bezelerinin düzgün çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Saç köklerine oksijen getirerek sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Yaban mersini



Yaban mersini bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini saç derisine daha iyi dolaşım sağlar ve aynı zamanda saç köklerini besleyen hassas kan damarlarını da korur.

Adaçayı

Günlük bir adaçayı yağı ya da bir baharat olarak adaçayı tüketimi, vücudun cildin yenilenme sürecini iyileştirerek sağlıklı bir cilt ve saça dönüşür. Şampuanınıza adaçayı özü ekleyin veya saç büyümesini teşvik etmek için adaçayı çayı için.

Mercimek

Protein zengini bir gıda olan mercimek, saç sağlığı için tüketilmesi gereken en önemli besinler arasında yerini alıyor. Çünkü içeriğindeki yüksek protein saçların sağlıklı uzaması ve kırılmaması için adeta koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Düzenli olarak mercimek tükettiğinizde saçlarınızın dökülmediğine ve sağlıklı bir şekilde uzadığını göreceksiniz.

Somon

Somon, sağlıklı ve güçlü saçlar için anahtar bileşen olan protein ve D vitamini deposudur. Bu tatlı su balığı, kafa derisindeki hücre zarlarının ve onu koruyan doğal yağın gerektirdiği mükemmel bir omega-3 yağ asidi kaynağıdır.

İstiridye

İstiridye bol miktarda çinko barındırır. Bu mineral eksikliği saç dökülmesine ve saç derisinin kurumasına neden olabilir. İstiridye, doğal olarak kaybettiğiniz kıl köklerinin yerini sağlıklı ve güçlü kıllarla değiştirmenize yardımcı olacak proteinler içerir.

Ispanak

Brokoli, lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ispanak, K vitamini, A vitamini, C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, E vitamini, çinko, demir ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu besinler saç dökülmesine engel olur ve saçın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Ispanaktaki yüksek antioksidan saç derisinin sağlıklı olmasını sağlar.