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Saç nezlesi nedir yanma ya da batma hissi varsa...

Tıpkı grip gibi saçlarında nezle olduğunu biliyor muydunuz? İşte konuya dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdı.

Saç nezlesi nedir yanma ya da batma hissi varsa...
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Her ne kadar kulağa oldukça ilginç gelse de grip gibi saçlarda hastalanıyor ve adınada saç nezlesi deniyor. Genel anlamda kadınları daha çok etkileyen saç nezlesi havuz,duş ve deniz sonrasında saçların çok iyi kurutulmaması sonucunda saçlarda yanma ve batma hissinin olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Saç nezlesi nedir? Saç nezlesi ne kadar sürer? Saç nezlesi belirtileri nelerdir? İşte tüm soruların yanıtını elmaelma.com olarak bir araya getirdik!

Saç nezlesinin belirtileri neler? 

Saç nezlesinin bilinen bir diğer adlarıda prenses veya rapunzel hastalığı olarak da karşımıza geliyor. İşte saç nezlesinin yaygın olarak bilinen belirtileri...

-Saç derisinde, özellikle kıl köklerinde ağrı ve yanma hissi meydana gelebilir.

-Eğer ilk fark edildiğinde önlem alınmazsa, ileri ki dönemlerde, saç diplerinde yara ve aşırı derecede dökülme ile sonuçlanabilir.

Saçlarınızda batma hissi varsa aman dikkat! 

-Saç derisinde iğnelenme, yoğun kaşıntı, yanma ve ağrı hissi uyandıran rahatsızlığın başlıca nedeninin, saçların uzun süre sıkıca toplu tutulması görülüyor. Yukarıdan aşağıya doğru sıkıca bağlı tutulan saç, saç köklerinin ve derinin hava almasını zorlaştırıyor, derinin çekilmesine yol açıyor, saç köklerini zorluyor ve kopmalara, dökülmelere sebep oluyor.

-Diğer nedeni ise, özellikle uzun saçların yıkandıktan sonra iyice kurutulmamasıdır. Soğuk havalarda ve rüzgarda zarar görme riski artan saç kökleri, kurutulmayıp ıslak bırakıldığında gücünü yitirerek kaşıntıya ve dökülmeye sebep olabiliyor.

-Saçların fön vb. uygulamalara maruz kalması saç nezlesine neden olabilir. Özellikle saç şekillendiricilerinin yoğun olarak saça uygulanması da saç nezlesini tetikliyor. Fön, sıcak havanın deriyi tahriş etmesine, kozmetik ürünler ise derinin soğuk kalmasına neden oluyor. Aynı şekilde, saçları bazı boyalara alerjik olan insanlar da saç nezlesinden şikayetçi olabiliyor. 

-Düzensiz beslenme ile vitamin ve protein eksikliği de saç sağlığıyla ilgilidir. Özellikle D vitamininin eksikliği, saçları güçsüzleştirerek saç nezlesinin önünü açıyor.

-Doğrudan ilişkisi kanıtlanmamış olsa da, saç nezlesinin depresyon, stres, obsesif kompülsif bozukluk ve endişe gibi psikosomatik nedenlerle de ortaya çıktığına dair bir görüş bulunuyor.

Saç nezlesine ne iyi gelir? 

Saç nezlesini bir an önce iyileştirmek ve saçın eski haline dönmek için banyo, deniz veya havuz çıkışı sonrasında saçların özenle kurutulması gerekmektedir. Aynı zamanda saç kurutma işlemi sonrası hemen dışarı çıkılmamasına özen gösterilmesi gerekiyor. Aynı zamanda saçları çok fazla sıkarak yapılan saç modellerini sık sık yapılmaması ve kaçınılması gerekmektedir.

 

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