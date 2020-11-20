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Saçlar nasıl canlı görünür işte 3 adımda sırrı!

Saçlarınızın solgun ve yıpranmış görünmesinden usandınız mı? Elmaelma.com olarak sizlere 3 adımda saçlarınızın nasıl parlak ve canlı görüneceğini açıkladık.

Saçlar nasıl canlı görünür işte 3 adımda sırrı!
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Saçlarımız kötü hava koşulları, beslenme, kirlilik gibi pek çok çeşitli faktörden dolayı etkilenmekte ve zaman içerisinde solgun ve yıpranmış bir görüntüye sahip olmaktadır. Bu durum hiç kimsenin yaşamak istemediği bir şeydir. Fakat önlem alınmadığı sürece başa gelmesi de kaçınılmaz bir durumdur. Peki zaman içerisinde yıpranıp mat görünmeye başlayan saçlar için neler yapılabilir? İşte 3 adımda daha sağlıklı ve parlak saçlara kavuşmanın sırrı!

1. Beslenmenize dikkat edin

Her şey de olduğu gibi saçlarında parlak ve sağlıklı görünmesinini ilk adımı hiç şüphesiz sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor. Sağlıklı saçlarınız olsun istiyorsanız hayatınızdan dengeli beslenmeyi çıkarmamalı ve günde en az 3 litre su içmelisiniz. 

Günlük bakımı ihmal etmeyin 

Saçlarınız ne kadar sağlıklı olursa olsun her zaman ilgiye ihtiyaç duyar. Saçlarınızın doğal canlılığını korumak için temel bakımını ihmal etmemelisiniz. Sülfatsız şampuan kullanmaya özen gösterin. Sülfatlı şampuanlar genellikle saç derisi tahriş etmektedir. 

3. Doğru ürünleri uygulayın

zararlı çevresel faktörlerden korumanın en iyi yolu ona doğru besini vermek. Argan yağı, saçların kaybettiği nemi hızla kazandırması ve bu nemi korumasıyla biliniyor. Özellikle saçlarına düzleştirici ya da fön gibi uygulamalar yapan kadınların düzenli olarak argan yağı kullanması gerekiyor. Bu işlemler saçı yıprattığı için argan yağı yıpranan saçın onarılmasına fayda sağlıyor. 

 

 

Siz de saçlarınızı ısı uygulamanın, yıpratıcı işlemlerin, hava değişiminin ve diğer çevresel faktörlerin neden olacağı zararlı etkilere karşı korumak istiyorsanız düzenli olarak argan yağı kullanmaya başlamalısınız.

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